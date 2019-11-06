Атака на погранзаставу в Таджикистане: власти заявляют о причастности "ИГИЛ"

17 человек погибли при нападении на пограничный пункт в Таджикистане.
Как сообщает Радио Свобода, в результате стрельбы на пограничном пункте на таджикистанско-узбекистанской границе погибли пограничник и полицейский из Таджикистана.
По сообщению властей страны, 15 "неизвестных вооруженных нападавших в масках" были убиты ответным огнем. Еще пятерых нападавших задержали, заявил Национальный комитет по безопасности.
По данным Министерства внутренних дел Таджикистана, четыре транспортных средства нападавших уничтожены.
Нападение на блокпост, расположенный в 60 км к юго-западу от Душанбе, началось в 3 часа утра по местному времени.
Все дороги в районе перекрыты, а в других регионах страны, в частности, в Душанбе, усилены меры безопасности.
Информации о нападавших и фамилии погибших полицейского и пограничника нет.