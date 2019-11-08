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Полтора часа в день: китайским детям ограничили доступ к видеоиграм

Полтора часа в день: китайским детям ограничили доступ к видеоиграм
02:26 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости мира:Китайские власти запретили детям играть в видеоигры больше полутора часов в день.

Власти Поднебесной ввели новый пакет законов, ограничивающих рынок видеоигр в стране. По словам представителей китайского правительства, законы ввелись для того, чтобы у детей не развивалась зависимость от видеоигр. Об этом пишет BBC.

Китайские несовершеннолетние больше не смогут проводить за видеоиграми больше полутора часов в будние дни и трех часов в день по выходным. Кроме того, власти запретили использование игр с десяти часов вечера до восьми утра.

Пока не ясно, кто будет следить за выполнением этого закона: родители или разработчики игр. При этом сейчас для регистрации в видеоиграх жители Китая уже обязаны называть свои настоящие имена и номера телефонов, однако часто подростки делают это с телефонов родителей.

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Также китайские власти ограничили сумму денег, которую несовершеннолетние могут переводить на свои счета в онлайн-играх. Теперь игроки в возрасте до 16 лет могут пополнять свои счета на $29 в месяц, а от 16 до 18 лет — на $57.

Эксперты рынка считают, что такие нововведения ударят по разработчикам видеоигр. При этом они отмечают, что китайский рынок стал самым зарегулированным в мире.

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Китай, Закон, Игры, Видеоигры.
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