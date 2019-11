Лучшие игры десятилетия: кто превзошел всех

Новости технологии:Minecraft - лучшая игра последних 10-ти лет по версии Polygon.

Polygon опубликовал список ста лучших игр, вышедших с 2010 по 2019 год.

Первое место в рейтинге занял Minecraft. В десятку лучших также вошли League of Legends, "Ведьмак 3: Дикая Охота", Dark Souls и Pokemon GO.

God of War заняла 38-е место, Kerbal Space Program – 33-е, а еще не вышедшая Death Stranding – 53-е.

Рейтинг Polygon

1. Minecraft

2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

3. Spelunky

4. Kentucky Route Zero

5. Pokemon GO

6. League of Legends

7. P.T.

8. Dark Souls

9. "Ведьмак 3: Дикая Охота"

10. Fortnite

В рейтинг попали и киберспортивные дисциплины: PUBG заняла 11-е место, Overwatch – 19-е, а CS:GO – 23-е. Dota 2 не вошла в топ-100, однако мод Dota Auto Chess занял 47-е место.