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Грузовик с 39 трупами: среди жертв 10 подростков

Грузовик с 39 трупами: среди жертв 10 подростков
06:32 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В "грузовике смерти" в Лондоне находилось 10 тел подростков.

Среди 39 погибших вьетнамских мигрантов, найденых в грузовике близ Лондона, десять оказались подростками. Об этом в британской полиции после идентификации всех жертв трагедии заявили в пятницу, 8 ноября. Полиция опубликовала полный перечень погибших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Это была очень важная работа, и наша команда тяжело работала, чтобы дать ответ напуганным семьям, которые боялись, что их близкие были среди тех, чье трагическое путешествие завершилось на наших берегах”, — заявил заместитель начальника полиции Эссекса Тим Смит.

Всего, по данным полиции, в грузовике погибли 31 мужчина и 8 женщин в возрасте между 15 и 44 годами. При этом речь идет как минимум о двух 15-летних и одном 17-летнем подростках. Большинство жертв происходила из одной вьетнамской провинции Нге Ан.

Полиция Вьетнама арестовала в регионе восемь подозреваемых в создании картеля, который занимался организацией нелегального пересечения границы. В Великобритании, в свою очередь, в 39 случаях непреднамеренного убийства, а также в сговоре с целью нелегальной перевозки людей и содействии нелегальной миграции обвиняют 25 летнего водителя грузовика-рефрижератора, в которой были найдены погибшие. Еще двух братьев в связи с этим случаем продолжает разыскивать полиция. Все трое подозреваемых происходят из Северной Ирландии. По данным полиции, задержанные занимались организацией нелегального пересечения границы для мигрантов из Вьетнама уже несколько лет.

Грузовик с телами: во Вьетнаме задержали еще восемь человек

О том, что все погибшие оказались вьетнамцами, стало известно только 2 ноября. К этому полиция проверяла версию, что жертвы имеют китайское происхождение.

Люди замерзли во время транспортировки контейнера из Бельгии в Великобританию. Рефрижератор прибыл в британский порт Перфлит паромом из бельгийского Зебрюгге, после чего его присоединили к грузовику с болгарской регистрацией, которую 23 октября обнаружили неподалеку порта Перфлит.

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Вьетнам, Великобритания, Британия, Грузовик.
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