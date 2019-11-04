Грузовик с телами: во Вьетнаме задержали еще восемь человек

Новости мира:Во Вьетнаме правоохранители арестовали 8 человек, которые могут быть причастны к гибели 39 человек, найденных в грузовике под Лондоном.

Полиция Вьетнама задержала восьмерых человек в связи с гибелью 39 граждан Вьетнама, тела которых были найдены в автоконтейнере в британском Эссексе.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местную полицию.

“Полиция Вьетнама задержала восемь человек в связи с гибелью 39 человек, которые были найдены в автоконтейнере в Эссексе в прошлом месяце”, - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу, 1 ноября, во Вьетнаме задержали двух человек в связи с гибелью 39 человек в грузовике в Британии.

Как сообщалось, в октябре полицейские обнаружили в индустриальном парке в британском городе Грейсе (Эссекс) грузовик с 39 телами. По этому делу были арестованы три человека: 38-летних мужчину и женщину с Уоррингтона (Чешир) и 48-летнего мужчину из Северной Ирландии. Они являются подозреваемыми в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве. Позже суд освободил их под залог до следующего месяца.

Суд Великобритании оставил под стражей как минимум до 25 ноября водителя грузовика, в котором обнаружили 39 тел граждан Вьетнама.