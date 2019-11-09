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Профессор хочет подать в суд на сафари-парк из-за системы распознавания лиц

Профессор хочет подать в суд на сафари-парк из-за системы распознавания лиц
10:05 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Профессор считает, что данная технология нарушает закон о защите прав потребителей.

Китайский профессор права Го Бин, намерен судиться с сафари-парком Ханчжоу. Все дело в том, что в парке работает система распознавания лиц и каждый посетитель обязан "отсканироваться". По мнению профессора, администрация парка таким образом нарушает закон о защите прав потребителей. 

Го Бин приобрел абонемент, который позволяет ему посещать сафари-парк в течении года. Раньше парк использовал систему сканирования отпечатка пальца. Однако в средине октября профессору сообщили, что отныне все посетители обязаны пройти регистрацию в системе распознавания лиц. 

 "Я четко выразил свое недовольство сбором лицевых данных", — сказал Бин. Профессор попытался отменить свой абонемент, однако ему отказали в полном возврате средств.

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Издание China Daily опубликовало материал, в котором написало, что данный случай может стать прецедентом в судебной практике Китая,  связанным с использованием системы распознавания лиц.  

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Китай, Сафари-парк, Профессор, Отпечаток пальца.
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