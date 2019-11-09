Профессор хочет подать в суд на сафари-парк из-за системы распознавания лиц

Новости мира:Профессор считает, что данная технология нарушает закон о защите прав потребителей.

Китайский профессор права Го Бин, намерен судиться с сафари-парком Ханчжоу. Все дело в том, что в парке работает система распознавания лиц и каждый посетитель обязан "отсканироваться". По мнению профессора, администрация парка таким образом нарушает закон о защите прав потребителей.

Го Бин приобрел абонемент, который позволяет ему посещать сафари-парк в течении года. Раньше парк использовал систему сканирования отпечатка пальца. Однако в средине октября профессору сообщили, что отныне все посетители обязаны пройти регистрацию в системе распознавания лиц.

"Я четко выразил свое недовольство сбором лицевых данных", — сказал Бин. Профессор попытался отменить свой абонемент, однако ему отказали в полном возврате средств.

Издание China Daily опубликовало материал, в котором написало, что данный случай может стать прецедентом в судебной практике Китая, связанным с использованием системы распознавания лиц.