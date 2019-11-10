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Индия и Пакистан открыли безвизовый коридор для индийских паломников

Индия и Пакистан открыли безвизовый коридор для индийских паломников
03:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Индия и Пакистан осуществили безвизовый коридор для паломников.

Дели и Исламабад открыли на границе коридор, через который индийские паломники-сикхи смогут без визы посещать священные места на территории Пакистана.

Об этом сообщает Hindu.

«Индия и Пакистан в субботу открыли Картарпурский коридор, который позволит индийским паломникам без визы посетить одну из самых почитаемых святынь сикхизма в пакистанском городе Наровал», - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из сикхских святынь, которую стремятся посетить индийские паломники, является так называемая гурудвара Картарпур Сахиб в пакистанской провинции Пенджаб - место смерти основателя сикхизма Гуру Нанака.

Открытие коридора имеет историческое значение, поскольку происходит в разгар споров между Индией и Пакистаном после решения Дели в августе отменить особый статус Джамму и Кашмира, на часть которого претендует соседнее государство.

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Как сообщалось, согласно соглашению, ежедневно через Картарпурский коридор смогут проходить 5 тысяч сикхов.

Договор о его открытии был подписан накануне празднований 550-летия со дня рождения духовного лидера сикхов. Индия и Пакистан прежде чем достичь этого важного соглашения прошли через три раунда сложных переговоров.

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Индия, Пакистан, Паломники.
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