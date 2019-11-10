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Премьер Афганистана не признает результатов выборов: говорит о махинациях

Премьер Афганистана не признает результатов выборов: говорит о махинациях
16:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Участвовавший в президентских выборах премьер Афганистана заявил, что не признает их итогов.

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла выступил с призывом прекратить пересчет голосов на президентских выборах, прошедших в стране 28 сентября, сообщает иранский телеканал Press TV.

"Искаженные махинациями выборы не будут признаны. Результаты должны основываться на чистых голосах нашего народа", - сказал он в воскресенье, выступая перед сторонниками в Кабуле.

Результаты выборов до сих пор не опубликованы. Основным соперником Абдуллы Абдуллы на выборах был действующий президент Афганистана Ашраф Гани.

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Ранее Абдулла Абдулла уже дважды терпел неудачу на президентских выборах, ставя по итогам голосования под сомнение законность сотен тысяч отданных голосов избирателей.

Согласно неофициальным данным, в нынешних выборах приняли участие чуть более двух миллионов человек из 9,6 млн зарегистрированных избирателей.

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Афганистан, Выборы, Абдулла Абдулла, Ашраф Гани.
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