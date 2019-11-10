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Президент Боливии объявил внеочередные выборы

Президент Боливии объявил внеочередные выборы
14:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Боливии пройдут внеочередные всеобщие выборы.

Президент Боливии Эво Моралес Айма объявил о проведении в стране новых всеобщих выборов, а также о назначении нового состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии, сообщает аргентинская пресса.

По ее данным, решение было принято после того, как наблюдатели от Организации американских государств распространили доклад, в котором содержатся факты, подтверждающие мошенничество в ходе президентских выборов, прошедших в Боливии 20 октября.

"Я принял решение полностью обновить состав Высшего избирательного суда и провести новые всеобщие выборы", - заявил президент Боливии.

Моралес также призвал снизить напряженность после того, как после президентских выборов 20 октября страну охватила волна протестов, сопровождаемая актами насилия и вандализма. "На нас на всех в Боливии лежит обязанность успокоиться", - сказал он.

Из-за протестов полиция Боливии отказалась нести службу у дворца президента

О том, когда состоятся выборы, Моралес не сообщил.

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Южная Америка, Выборы, Боливия, Внеочередные выборы, Эво Моралес Айма.
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