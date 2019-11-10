Из-за протестов полиция Боливии отказалась нести службу у дворца президента

Новости мира:Полиция Боливии отказалась охранять дворец президента.

На фоне растущих протестов против фальсификации выборов президента Боливии полиция страны отказалась нести службу у дворца главы государства.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Боливийская полиция в субботу, 9 ноября, отказались нести службу у президентского дворца. Таким образом усиливается давление на президента страны Эво Моралеса, который пытается подавить общенациональные протесты после президентских выборов, прошедших 20 октября. Растущие разногласия в рядах полиции, а также требования самих стражей правопорядка создают новые угрозы для Моралеса, который переживает самый сложный период за 14 лет правления", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди требований правоохранителей, помимо улучшения условий труда и отставки их руководства, - предоставление гарантий того, что полиция не будет использоваться в качестве "политического инструмента какого-либо правительства".

Сам Эво Моралес в субботу призвал к "срочным" переговорам с оппозицией, а также попросил приобщиться к урегулированию ситуации Папу Римского Франциска. "Чтобы сохранить мир в нашей любимой Боливии, я настоятельно призываю к переговорам с представителями партий, которые получили места на выборах", - заявил Моралес, ранее назвавший происходящее в стране "государственным переворотом".

Как сообщалось, выборы президента Боливии прошли 20 октября. Предварительные результаты, обнародованные тем же вечером, указывали на возможность второго тура. Однако 21 октября после обработки 95% протоколов избирательная комиссия сообщила, что Эво Моралес получает 46,87% голосов, а его соперник Карлос Меса, занимавший пост главы государства с октября 2003-го по июнь 2005 года, - 36,73%.

Меса заявил о "мошенничестве" и подчеркнул, что не намерен признавать результаты голосования.