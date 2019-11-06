Извесное американское издание опубликовало статью в которой Украина изображена без Крыма

Новости Украины:На одной из иллюстраций в статье изображена карта региона, где изображена континентальная Украина но без Крыма.

Американское издание The New York Times опубликовало статью об украинском олигархе Игоре Коломойском, на которой изображена карта Украины без Крыма.

Статья называется "Украинский олигарх планирует новый горный курорт".

В статье идет речь об известном курорте в украинских Карпатах - Буковель и возможности построения Коломойским еще одного подобного курорта - Свидовец.

На одной из иллюстраций в статье изображена карта региона (размещение горных курортов), где континентальная Украина обозначена белым цветом, а все вокруг, включительно с Крымом - серым.

Как сообщалось ранее, за незаконные визиты в оккупированный Крым 25-летней российской актрисе Маргарите Аброськиной на 3 года запретили въезд в Украину.