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Наказали за Крым: еще одной актрисе запретили въезд в Украину

Наказали за Крым: еще одной актрисе запретили въезд в Украину
14:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Российской актрисе Маргарите Аброськиной запретили въезд в Украину.

За незаконные визиты в оккупированный Крым 25-летней российской актрисе Маргарите Аброськиной на 3 года запретили въезд в Украину.

Актриса прилетела в Украину на съемки нового фильма, впрочем, отправилась обратным рейсом в Беларусь.

По информации Государственной пограничной службы Украины, в аэропорту "Борисполь" среди пассажиров рейса из Минска пограничники обнаружили правонарушительницу украинского законодательства, которая в 2018 году незаконно посещала оккупированный Крым.

 
 
 
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Вспомнила прошлый декабрь. Съёмки фильма "Хороший день" Это тот случай, когда на площадке находишь "свою" команду, людей, которые честно работают, хорошо отдыхают и поддерживают в любой ситуации. И за один день становятся родными. Спасибо вам за то, что с улыбкой вспоминаю эту экспедицию, эти хорошие дни!!! @k_zaporozhsky @nastiwa @salta_kesik @yulsabasheva А в конце карусели видео как под вечер я одна!!! (В смысле совсем, людей не было) Добралась на пик горы #Айпетри через лес по льдуИ на видео видно, что ветер меня чуть не скинул в пропасть но я была на пике счастья!!!))) @serenyashtucnyi давай "хороший день2" #съемки#фильм#хорошийдень#актриса#маргаритааброськина#shooting#кино

Допис, поширений Margarita Abroskina (@mabroskina)

За такое нарушение актриса не вправе посещать Украину в течение 3 лет.

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Имя персоны нон-рата пограничники не назвали, однако согласно источнику УП ею оказалась российская актриса Маргарита Аброськина, которая приезжала в Крым на съемки сериала "Хороший день". В своем инстаграме российская актриса поделилась с подписчиками фото, сделанным на фоне горы Ай-Петри.

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Украина, Актриса, Запрет на вьезд, Российская актриса, Маргарита Аброськина.
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