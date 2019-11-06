Пропавшего без вести крымского татарина Люманова

Новости Украины:По словам активистки Эльмаз Кырымлы, тело Люманова было найдено под Симферополем.

В оккупированном Крыму найдено тело пропавшего без вести 19 октября крымского татарина Ридвана Люманова. Сегодня состоятся его похороны.

Об этом в Facebook сообщает активистка Эльмаз Кырымлы.

"Горькая новость... Пропавший без вести 19 октября Люманов Ридван Ризаевич найден. Дженазе (похороны) пройдут сегодня в с. Алексеевка", - написала Кырымлы.

По ее словам, тело Люманова было найдено под Симферополем.

"Документы были при нем, лицо изувечено... Кто это сотворил и что произошло на самом деле, на данный момент не известно. Результаты экспертизы будут известны через месяц", - сообщила активистка.

Ридвану Люманову был 41 год, он проживал в поселке Ласпи Севастопольского района оккупированного Крыма