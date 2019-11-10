Циклон Бульбуль свирепствует в Индии и Бангладеш: число жертв растет

Новости мира:В Бангладеш и Индии жертвами циклона стали уже 11 человек.

В Индии и Бангладеш в результате циклона Бульбуль погибло одиннадцать человек.

Об этом сообщает DPA со ссылкой на местных чиновников.

"В результате вихрь циклона Бульбуль в течение одной ночи в прибрежных районах востока Индии и юга Бангладеш, погибли 11 человек, стихия привела к массовым эвакуациям и разрушению", - говорится в сообщении.

Циклон принес сильные дожди и ветры со скоростью до 120 километров в час, которые повлекли обвалы грунта в ночь на субботу в Сундарбане, крупнейшем в мире мангровом лесу между Индией и Бангладеш, побережье Бенгальского залива.

В Индии один человек погиб, в результате падения дерева в Калькуте, столице штата Западная Бенгалия.

Еще шесть человек погибли в результате обрушения стен в районах Парганас и Восточный Мединипур.

В соседнем штате Одиша один человек погиб в результате обвала стены.

Власти Бангладеш эвакуировали 2,1 миллиона человек, в то время как Индия эвакуировала почти 125 тыс. людей.

Рейсы до главного аэропорта региона в Калькуте были приостановлены в качестве меры пресечения.