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Погромы и слезоточивый газ: в Гонконге не утихают протесты

Погромы и слезоточивый газ: в Гонконге не утихают протесты
20:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Гонконге проходит уже 24-ая волна протестов.

В Гонконге 24-ю неделю подряд проходят антиправительственные протесты, полиция в очередной раз применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

"Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать антиправительственные митинги, активисты распространили свою акцию на новые районы Гонконга в воскресенье, которая стала уже 24-той подряд в волне антиправительственных протестов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что протестующие повредили вокзал в центральном районе Ша-Тинь и разбили ресторан. Кроме этого, протестующие громили магазины и рисовали граффити.

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Столкновения протестующих с полицией произошли перед торговым центром "V city".

Как сообщалось, массовые акции протеста в Гонконге продолжаются с июня. В начале сентября глава местной администрации Керри Лам согласилась выполнить одно из требований демонстрантов и отозвать законопроект об экстрадиции, который позволяет выдавать правонарушителей материковому Китаю. Однако, несмотря на это, многие сторонники оппозиции заявили о намерении продолжать акции. Протесты периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц и актами вандализма. 1 октября полиция Гонконга во время жестких столкновений с демонстрантами застрелила протестующего.

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Во время последней вспышки протестов в городе были задержаны более 200 человек, ранения получили по меньшей мере 54 демонстранта.

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Китай, Протесты, Гонконг.
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