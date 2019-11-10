Подарок с намеком: Трампу прислали осколок Берлинской стены

Новости мира:Активисты призывают Трампа отказаться от идеи строительства стены на границе с Мексикой.

Немецкие активисты отправили президенту США Дональду Трампу осколок Берлинской стены в знак протеста против планов американского лидера построить стену на границе с Мексикой.

Активисты сообщества "Открытое общество" отправили Дональду Трампу фрагмент Берлинской стены, которая разделяла германскую столицу в течении тридцати лет с 1961 года.

Осколок весом 2,7 тонны уже доставили в Белый дом.

Активисты пошли на такой шаг, чтобы выразить протест стремлениям американского лидера построить стену на границе с Мексикой. Отправленный осколок представители "Открытого общества" подписали словами: "Мы хотели бы отдать вам один из последних осколков разрушенной Берлинской стены, чтобы призвать Соединенные Штаты оставаться приверженными строительству мира без стен".

Каменную глыбу доставили в Белый Дом 9 ноября.

"Германия снова объединилась, и в Берлине лишь несколько разрозненных кусочков напоминают нам о том, что ни одна стена не вечна", - говорится в сообщении, написанном на плите.