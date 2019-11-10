Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
СМИ: в ОПУ назвали "предварительную" дату встречи "нормандского формата"
СМИ: в ОПУ назвали "предварительную" дату встречи "нормандского формата"
Посол Украины в Польше: Игорь Мазур на свободе!
Посол Украины в Польше: Игорь Мазур на свободе!
Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча
Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча
Кожаное платье и заслуженная награда: Шарлиз Терон на American Cinematheque Award (Фото)
Кожаное платье и заслуженная награда: Шарлиз Терон на American Cinematheque Award (Фото)

Подарок с намеком: Трампу прислали осколок Берлинской стены

Подарок с намеком: Трампу прислали осколок Берлинской стены
17:14 Сегодня Телеграф

Новости мира:Активисты призывают Трампа отказаться от идеи строительства стены на границе с Мексикой.

Немецкие активисты отправили президенту США Дональду Трампу осколок Берлинской стены в знак протеста против планов американского лидера построить стену на границе с Мексикой.

Активисты сообщества "Открытое общество" отправили Дональду Трампу фрагмент Берлинской стены, которая разделяла германскую столицу в течении тридцати лет с 1961 года.

Осколок весом 2,7 тонны уже доставили в Белый дом.

Звонок 2: Трамп опубликует текст второго звонка Зеленскому во вторник

Активисты пошли на такой шаг, чтобы выразить протест стремлениям американского лидера построить стену на границе с Мексикой. Отправленный осколок представители "Открытого общества" подписали словами: "Мы хотели бы отдать вам один из последних осколков разрушенной Берлинской стены, чтобы призвать Соединенные Штаты оставаться приверженными строительству мира без стен".

Каменную глыбу доставили в Белый Дом 9 ноября.

"Германия снова объединилась, и в Берлине лишь несколько разрозненных кусочков напоминают нам о том, что ни одна стена не вечна", - говорится в сообщении, написанном на плите.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вашингтон, Мексика, Берлинская стена, Белый дом, Дональд Трамп, Стена с Мексикой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Черный перец: полезные свойства и влияние на организм
02 В туфлях из переработанных бутылок: Иванка Трамп на новой встрече в Марокко (Фото)
03 Естественная красота: Дженнифер Энистон поделилась новым снимком (Фото)
04 Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют
05 На Луне обнаружено странное вещество (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент Боливии объявил внеочередные выборы
Президент Боливии объявил внеочередные выборы
У Зеленского рассказали, когда рассмотрят отставку Яременко
Когда рассмотрят отставку Яременко
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Какой завтра праздник: приметы на 11 ноября
Какой завтра праздник: приметы на 11 ноября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь