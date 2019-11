Угроза цунами: неподалеку Индонезии зафиксировали подземные толчки

Вблизи Индонезии между островами Галмагера и Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,1 , местные власти выдали предупреждение о цунами.

Об этом сообщает The Epoch Times.

"Геологическая служба США (USGS) заявила, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло вблизи Индонезии в четверг, из-за чего было выдано предупреждение о цунами", - говорится в сообщении.

Magnitude ~7 earthquake just now between the islands of Sulawesi and Halmahera in Indonesia. Fortunately, it has occurred offshore and at a reasonably deep depth (~60 km) so risk of damage from shaking and tsunami is low. Part of a cluster that has produced M7+ events in the past pic.twitter.com/uUaSlBnHiQ

— Stephen Hicks (@seismo_steve) November 14, 2019