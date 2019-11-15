В Северной Корее Байдена назвали "бешеным псом"

Новости мира:В Северной Корее назвали кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена "бешеным псом", которого необходимо "забить насмерть".

Об этом сообщает AFP со ссылкой на официальное информационное агентство страны KCNA.

"Бешеные собаки, такие как Байден, могут навредить многим людям, если им позволят бежать. Их необходимо забивать палкой насмерть. Это будет полезно и для США", - говорится в сообщении.

14 ноября в KCNA заявили, что Байден "осмелился клеветать на достоинство верховного руководства КНДР". Кроме того официальное информагентство КНДР отметило, что у Байдена наблюдается "признак последней стадии деменции", и ему "кажется, пришло время попрощаться с жизнью".

Как отмечает AFP, пока не ясно что именно вызвало такой гнев в Пхеньяне, однако дело может быть в недавно опубликованном видеоролике кампании Байдена, в котором внешняя политика Трампа осуждается следующими словами: "диктаторов и тиранов хвалят, наших союзников отесняют". В момент, когда голос за кадром произносит слово "тиран", на видео появляется фотография президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, пожимающих руки на саммите США-КНДР в Сингапуре в прошлом году.

Это не первый раз, когда КНДР осуждает Байдена. В мае северокорейские СМИ называли его "слабоумным" и "дураком с низким IQ" после того, как Байден назвал лидера страны Ким Чен Ына "диктатором" и "тираном".