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Ультиматум отправлен: в КНДР пообещали снести южнокорейские объекты в зоне Кымгансан

Ультиматум отправлен: в КНДР пообещали снести южнокорейские объекты в зоне Кымгансан
06:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:КНДР выдвинула ультиматум Южной Корее относительно объектов в зоне Кымгансан.

Северокорейские власти направили ультиматум Южной Корее с требованием снести южнокорейские объекты, построенные в туристической зоне Кымгансан.

Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Мы предъявили ультиматум 11 ноября, в котором заявили, что, если южнокорейские власти будут продолжать настаивать на своей позиции, мы будем считать, что они отказались от вывода своих сооружений, и примем решительные меры для самостоятельного демонтажа данных объектов", − отметили в КНДР.

Северная Корея мотивирует свою позицию тем, что южнокорейские объекты в горах Кымгансан "оставались без внимания и были заброшенными на протяжении десяти лет".

"Мы, как хозяева, будем нести ответственность перед нашей нацией и грядущими поколениями и по своему усмотрению прекрасно преобразим горы Кымгансан в культурно-туристическую зону с мировым именем" − подчеркнули в Пхеньяне.

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Напомним, в октябре глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика намерена отказаться от проекта с Южной Кореей по развитию комплекса в горах Кымгансан и вести работы самостоятельно.

Он распорядился снести "неприглядные постройки", предварительно согласовав эти действия с соответствующими органами Южной Кореи.

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Туры на гору Кымгансан были начаты в 1998 году на фоне потепления межкорейских отношений, но были приостановлены в 2008 году после того, как южнокорейская туристка была застрелена охранником из КНДР.

Туры на гору рассматривались как один из крупных межкорейских совместных проектов, наряду с ныне неработающим промышленном парком Кэсон.

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Южная Корея, КНДР, Кымгансан.
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