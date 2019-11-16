Молнии массово убивают людей и животных в Пакистане

Новости мира:На Юго-Восток Пакистана обрушились грозы, 27 человек погибли.

В пакистанской провинции Синд во время проливных дождей от ударов молнии погибли несколько десятков людей. По данным, обнародованным властями в субботу, 16 ноября, число жертв достигло 27, среди них оказались дети, сообщает Dawn News.

Сильные ливни в пустыне Тар в юго-восточной части Пакистана начались в среду вечером и продолжались в течение 2 суток. В четверг администрация провинции Синд объявила чрезвычайную ситуацию в связи с погодными условиями, вызвавшими гибель людей.

По словам полицейских, десятки людей, в том числе многие женщины и дети, поступили в больницы после травм, вызванных молниями и падающими конструкциями.

Вероятно, что число погибших может возрасти, когда спасатели дойдут до отдаленных деревень, заявил представитель Пакистанской благотворительной организации Edhi, которая оказывает помощь жителям в пострадавшем от дождей регионе.

Во время грозы были убиты десятки голов крупного рогатого скота. Прямые попадания молнии в деревья привели к пожарам.