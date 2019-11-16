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Суббота, 16.11.2019

Когда нет денег на игрушки: дети во Вьетнаме использовали змею не по назначению (Видео)

Во Вьетнаме пятеро детей попрыгали через мертвую змею вместо скакалки. Видеозапись опубликована в YouTube. На кадрах видно, как двое детей, держа змею с двух концов, вращают ее по кругу, а третий ребенок прыгает через пресмыкающееся. В это время еще два малолетних мальчика наблюдают за процессом, ожидая своей очереди. Во Вьетнаме водятся 37 видов ядовитых змей, включая индийских краитов, коралловых змей и ямных гадюк.
earth-chronicles.ru
Фото: pixabay
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Вьетнам, Дети, Змея.
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