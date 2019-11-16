Когда нет денег на игрушки: дети во Вьетнаме использовали змею не по назначению (Видео)

Во Вьетнаме пятеро детей попрыгали через мертвую змею вместо скакалки. Видеозапись опубликована в YouTube. На кадрах видно, как двое детей, держа змею с двух концов, вращают ее по кругу, а третий ребенок прыгает через пресмыкающееся. В это время еще два малолетних мальчика наблюдают за процессом, ожидая своей очереди. Во Вьетнаме водятся 37 видов ядовитых змей, включая индийских краитов, коралловых змей и ямных гадюк.