Япония разработает микроволновый излучатель против самолетов и ракет

Новости мира:Министерство обороны Японии планирует создать микроволновый излучатель для противодействия самолетам и ракетам.

Министерство обороны Японии намерено заняться разработкой мощного микроволнового излучателя для вывода из строя запущенных ракет, а также нарушения работы электронного оборудования на самолетах и беспилотниках вероятного противника. Об этом в воскресенье сообщила газета Sankei Shimbun, передает УНН.

По сведениям издания, речь идет об излучателе, действующем в диапазоне от 3 до 30 гигагерц. Предполагается, что будут созданы несколько его вариантов, предназначенных для наземного базирования, а также установки на корабле. Не исключен и вариант разработки специальной версии для истребителей Сил самообороны.

Издание отмечает, что японское оборонное ведомство занимается изучением технологий микроволнового облучения уже в течение пяти лет. Весной и летом этого года министерство получило предложения о разработке излучателя от 12 различных компаний. Как ожидается, средства на него будут заложены в бюджет на 2021, а принята на вооружение инновационная технология будет не раньше 2023 года.

В качестве основной сферы применения подобных излучателей Япония рассматривает нейтрализацию возможной атаки с применением множества ракет или беспилотников. В частности, в японском министерстве обороны принимали во внимание недавнюю атаку беспилотных летательных аппаратов на два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Тогда Пентагон признал невозможность систем ПВО отбить атаку на Saudi Aramco.