Предупреждение для путешественников: в Китае завелась "черная смерть"

Новости мира:Все, что известно и нужно знать о вспышке чумы в Китайской Народной Республике.

Если в ближайшее время вы собираетесь в Китай, то имейте в виду, что в Поднебесной зарегистрирована вспышка легочной чумы. Как сообщает китайское информационное агентство Синьхуа, врачи поставили двум пациентам такой диагноз.

По данным агентства, оба пострадавших родом из Внутренней Монголии и получили необходимую помощь в медицинских учреждениях района Чаоян (Пекин). Китайские власти заверяют общественность, что угрозы распространения опасной болезни на сегодняшний день нет. Но что из себя представляет легочная чума и может ли китайское правительство скрывать информацию об эпидемии?

Согласно заявлению Пекинской муниципальной комиссии по здравоохранению, один из пациентов в настоящее время находится в стабильном состоянии, в то время как другой в критическом. При этом состояние здоровья пациентов "не ухудшилось".

Что такое легочная чума?

Чума, также известная как "Черная смерть", бывает трех видов — бубонной, септической и легочной — каждая из этих форм заболевания поражает отдельную часть тела. В средневековой Европе эпидемии чумы уносили десятки миллионов жизней, однако вспышки этой опасной болезни случаются до сих пор. Преобладающей формой у человека является бубонная чума, вызванная бактериями рода Yersinia pestis. Переносчиками бактерии являются блохи, паразитирующие на мелких грызунах. Развивается бубонная чума при проникновении бактерии-возбудителя через кожу, однако известны случаи заражения при укусе инфицированной блохи, крысы или другого животного. Болезнь характеризуется воспалением лимфатических узлов с образованием так называемых "бубонов". Бубоны как правило развиваются в подмышечных и паховых областях, а состояние больного усугубляются лихорадкой и интоксикацией.

Легочная чума является "наиболее серьезной формой" этого заболевания. Она поражает легкие и делает болезнь еще более заразной и опасной, передаваясь воздушно-капельным путем. При этом контакт с зараженными предметами или одеждой также представляет угрозу. Если не лечить любую из форм чумы, то это заболевание неизбежно приведет к смерти.

Что известно о вспышке чумы в Китае?

Как сообщает издание New York Times, в среду 13 ноября китайский центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал сообщение на социальной платформе Weibo о том, что вероятность распространения болезни "чрезвычайно мала" и на сегодняшний день зарегистрировано только два случая. В отчете также говорится, что Ли Цзифэн, врач больницы, которая лечила пациентов, написала в социальной сети WeChat, что пациенты впервые обратились за помощью 3 ноября — более чем за неделю до того, как официальные лица подтвердили диагноз.

Несмотря на заверения китайских властей о том, что не стоит опасаться распространения невероятно заразной легочный чумы, в китайской социальной сети Weibo (аналог Twitter) удаляются все сообщения о вспышке чумы на территории страны. Об этом сообщает информационное агентство Франс-пресс. Также в посте, ранее опубликованном врачом Пекинской больницы, который теперь удален, утверждалось, что у одного из пациентов наблюдалась лихорадка и затрудненное дыхание на протяжении 10 дней до обращения за помощью, а это значит, что точно сказать о том, насколько распространилась инфекция до того, как общественность была предупреждена о вспышке нельзя.

Таким образом, больше опасений вызывает не сама чума, а тот факт, что информация о вспышке крайне заразного заболевания замалчивается. Выходит, в ближайшее время лучше воздержаться от запланированных поездок в Китай.