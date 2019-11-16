Скачать
Воскресенье, 17.11.2019
"На завершающем этапе": Ермак подтвердил слухи о возвращении захваченных Россией судов
"На завершающем этапе": Ермак подтвердил слухи о возвращении захваченных Россией судов
Разумков об уголовной ответственности за фейки: Нужно соблюсти тонкую грань
Разумков об "уголовке" за фейки: Нужно соблюсти тонкую грань
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
Умерла руководитель балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили
Умерла руководитель балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили

В Гонконге солдаты Китая начали уборку последствий протестов

В Гонконге солдаты Китая начали уборку последствий протестов
23:57 Сб, 16 Ноябрь 2019 Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:В Гонконге военные Китая помогали в уборке улиц после протестов.

В Гонконге солдаты китайской Народно-освободительной армии (НОА) помогали в уборке улиц после антиправительственных протестов. В субботу, 16 ноября, десятки одетых в футболки и шорты китайских военнослужащих убирали баррикады и камни на территории возле Гонконгского баптистского университета. Вместе с ними в уборке приняли участие сотни местных жителей. Об этом сообщает DW.

Необычная акция привлекла к себе внимание, поскольку в последние месяцы многие жители Гонконга опасаются, что для подавления протестов Китай применит военных. Поэтому эта акция была воспринята многими как скрытая демонстрация силы Пекином.

Представитель местного правительства сообщил, что власти Гонконга не просили солдат НОА о помощи, а инициатива участия в уборке исходила от военных. Согласно законодательству, администрация Гонконга может обратиться за военной помощью в Пекин, если сама не справится с протестами. Пока таких обращений никогда не поступало.

Около десяти тысяч солдат НОА размещены в Гонконге после того, как бывшая британская колония была передана КНР в 1997 году. По неподтвержденным данным, количество военных могли тайно существенно увеличить, сообщает агентство новостей dpa. Эксперты считают маловероятным использование Пекином армии для подавления протестов, поскольку это вызовет негативную реакцию в мире.

Позже в этот день в Гонконге возобновились столкновения протестующих с правоохранителями. У Технического университета митингующие бросали в полицейских “коктейли Молотова”, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули, передает агентство Reuters.

В последнее время столкновения в Гонконге часто происходят именно в университетских городках. Тысячи студентов и активистов сводят там баррикады, а также сохраняют катапульты, “коктейли Молотова”, луки, стрелы и другую уличную оружие. Накануне полиция Гонконга сообщила, что во время акции протеста 14 ноября был задержаны двое немецких студентов. Их подозревают в участии в неположенном собрании.

Си Цзиньпин призывает остановить насилие в Гонконге

Протесты в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Жители города начали протестовать против принятия закона об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей и не прекратили акции после отмены рассмотрения этого законопроекта. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях принимали участие более миллиона человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Гонконг, Солдаты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр зима 2019-2020: главные тренды и новинки "холодного" сезона (Фото)
02 Почему новый кроссовер Hyundai Venue так сильно полюбился
03 Радиоактивная опасность: глобальное потепление может открыть ядерную "гробницу"
04 Физики исследовали совершенно новое состояние вещества
05 Борьба с бедностью: Кабмин поддержал законопроект Минсоцполитики
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний: У церкви и журналистов общее призвание
Епифаний: У церкви и журналистов общее призвание
Президент Польши принял присягу нового правительства
Президент Польши принял присягу нового правительства
Сегодня в Беларуси пройдут парламентские выборы
Сегодня в Беларуси пройдут парламентские выборы
Взаимные фанатки: Меган Маркл пригласила Хиллари Клинтон в свою резиденцию
Взаимные фанатки: Меган Маркл пригласила Хиллари Клинтон в свою резиденцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь