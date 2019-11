В Гонконге солдаты Китая начали уборку последствий протестов

В Гонконге солдаты китайской Народно-освободительной армии (НОА) помогали в уборке улиц после антиправительственных протестов. В субботу, 16 ноября, десятки одетых в футболки и шорты китайских военнослужащих убирали баррикады и камни на территории возле Гонконгского баптистского университета. Вместе с ними в уборке приняли участие сотни местных жителей. Об этом сообщает DW.

Необычная акция привлекла к себе внимание, поскольку в последние месяцы многие жители Гонконга опасаются, что для подавления протестов Китай применит военных. Поэтому эта акция была воспринята многими как скрытая демонстрация силы Пекином.

Представитель местного правительства сообщил, что власти Гонконга не просили солдат НОА о помощи, а инициатива участия в уборке исходила от военных. Согласно законодательству, администрация Гонконга может обратиться за военной помощью в Пекин, если сама не справится с протестами. Пока таких обращений никогда не поступало.

Около десяти тысяч солдат НОА размещены в Гонконге после того, как бывшая британская колония была передана КНР в 1997 году. По неподтвержденным данным, количество военных могли тайно существенно увеличить, сообщает агентство новостей dpa. Эксперты считают маловероятным использование Пекином армии для подавления протестов, поскольку это вызовет негативную реакцию в мире.

PLA soldiers are working at lightning speed to clear away bricks from the streets of Kowloon Tong. #HongKonghttps://t.co/qv37D9UeQQ pic.twitter.com/Ib8Kh8ROzq

— RTHK English News (@rthk_enews) November 16, 2019