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Взрыв в Бангладеше: есть пострадавшые

Взрыв в Бангладеше: есть пострадавшые
10:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:В одном из домов города Читтагонг произошла утечка газа в результате чего произошел взрыв.

По меньшей мере семь человек погибли и еще восемь пострадали в воскресенье при взрыве газопровода в городе Читтагонг в Бангладеш. Об этом сообщило агентство Reuters.

Взрыв произошел в пятиэтажном доме, в результате чего обрушились его стены.

По словам представителя полиции, пострадавшие были госпитализированы. На месте происшествия работают спасатели.

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Как сообщалось ранее, из-за циклона "Бульбуль" в Индии и Бангладеш погибло 24 человек. Отмечалось, что обе страны оценивают масштабы потерь, которые они понесли в результате циклона. В частности, в Бангладеш эвакуировали около 2 миллионов человек в приюты, которые специально построили, чтобы уменьшить количество жертв штормов.

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Бангладеш, Взрыв газа, Читтагонг.
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