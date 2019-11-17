Взрыв в Бангладеше: есть пострадавшые

Новости мира:В одном из домов города Читтагонг произошла утечка газа в результате чего произошел взрыв.

По меньшей мере семь человек погибли и еще восемь пострадали в воскресенье при взрыве газопровода в городе Читтагонг в Бангладеш. Об этом сообщило агентство Reuters.

Взрыв произошел в пятиэтажном доме, в результате чего обрушились его стены.

По словам представителя полиции, пострадавшие были госпитализированы. На месте происшествия работают спасатели.

Как сообщалось ранее, из-за циклона "Бульбуль" в Индии и Бангладеш погибло 24 человек. Отмечалось, что обе страны оценивают масштабы потерь, которые они понесли в результате циклона. В частности, в Бангладеш эвакуировали около 2 миллионов человек в приюты, которые специально построили, чтобы уменьшить количество жертв штормов.