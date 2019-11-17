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Оппозиция оказалась впереди: как прошли президентские выборы в Шри-Ланке

Оппозиция оказалась впереди: как прошли президентские выборы в Шри-Ланке
13:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:На президентских выборах на Шри-Ланке победил кандидат от оппозиции Готабаи Раджапаксы.

Оппозиционная партия "Народный фронт Шри-Ланки" объявила о победе своего кандидата Готабаи Раджапаксы на президентских выборах в стране, сообщает в воскресенье агентство ЭФЭ.

"Цифры показывают, что мы одержали победу", - заявил агентству представитель партии.

Кандидат от правящей "Объединенной национальной партии" Саджит Премадаса признал свое поражение на выборах и поздравил Раджапаксу с победой. Премадаса - сын бывшего президента Шри-Ланки Ранасингхе Премадасы.

Избирательная комиссия объявила, что Готабая Раджапакса одержал победу на выборах с 52,25% голосов, сообщают в воскресенье западные СМИ. Саджит Премадаса, в свою очередь, заручился поддержкой 41,99% избирателей. Для победы на выборах кандидату было необходимо набрать более 50% голосов. По подсчетам комиссии, явка на выборы составила 80%.

Раджапакса считался фаворитом президентской гонки на Шри-Ланке, сообщает агентство Associated Press. Во время президентства его брата - Махинды Раджапаксы - он занимал высокий пост в министерстве обороны Шри-Ланки.

Выборы в Шри-Ланке начались с обстрелов избирателей

Готабая Раджапакса объявил о том, что он намерен участвовать в президентских выборах вскоре после того, как на Шри-Ланке в день католической Пасхи произошла серия терактов, унесших жизни 269 человек. В своей предвыборной кампании он обещал усилить безопасность на Шри-Ланке.

Его победа означает возвращение к власти на Шри-Ланке семьи Раджапакса, его брат Махинда занимал должность президента с 2005 по 2015 гг. В 2015 году он не был переизбран на должность президента на фоне обвинений в нарушении прав человека в ходе гражданской войны на Шри-Ланке, завершившейся в 2009 году, отмечает Associated Press.

Самого Готабаю Раджапаксу обвиняли в том, что в годы войны он преследовал тех, кто критиковал власть, и руководил группой, похищавшей подозреваемых в связях с повстанческим движением "Тигры освобождения Тамил-Илама". Братья Раджапакса обвинения отвергают.

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Выборы, Шри-Ланка, Президентские выборы, Готабаи Раджапаксы.
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