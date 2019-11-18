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Обмен разведданными: Япония и Южная Корея не достигли прогресса

Обмен разведданными: Япония и Южная Корея не достигли прогресса
04:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Япония и Южной Корея не договорились в вопросе об обмене военными разведданными.

Министрам обороны Японии и Южной Кореи не удалось достичь прогресса по продолжению двустороннего соглашения об обмене военными разведданными.

Об этом информирует NHK.

"Япония и Южная Корея не смогли преодолеть разногласия относительно продления срока соглашения об обмене разведданными", - говорится в сообщении.

Министр обороны Японии Таро Коно и его южнокорейский коллега Чон Ген Гу провели встречу в воскресенье в Бангкоке.

В центре их внимания было соглашение, известное как GSOMIA. Срок его действия должен закончиться 23 ноября. Сеул решил не продлевать договоренность в условиях ухудшения двусторонних отношений из-за исторических споров и торговых вопросов.

Как сказал Таро Коно, сотрудничество между Японией и Южной Кореей, а также между этими двумя государствами и США является решающим фактором для безопасности региона. Японская сторона призвала Южную Корею дать взвешенный ответ по GSOMIA.

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Чон Ген Гу заявил, что сожалеет, что двусторонние отношения зашли в тупик по разным вопросам. Он добавил, что надеется на сотрудничество с коллегой, но повторил позицию своей страны относительно непродления соглашения.

Как сообщалось, США неоднократно призывали Японию и Южную Корею продлить срок действия этого военного соглашения.

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Япония, Южная Корея, Министр обороны.
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