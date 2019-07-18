В США отреагировали на дипломатический спор между Южной Кореей и Японией

Новости мира: США сделают все возможное, чтобы решить спор между Сеулом и Токио.

Высокопоставленный американский дипломат Дэвид Стивел заявил, что Вашингтон сделает все, "что можно сделать" для решения торгового спора между двумя близкими союзниками США - Южной Кореей и Японией.

Об этом сообщает Yonhap.

"Соединенные Штаты будут делать все, что можно сделать, чтобы помочь в решении все более углубляющегося дипломатического спора между Южной Кореей и Японией", - говорится в сообщении.

Стивел, новый помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, дал ответ на призыв Сеула в США, чтобы Вашингтон помог отменить недавние ограничения корейского экспорта со стороны Токио, что рассматривается как шаг мести за судебное решение о принудительном труде корейцев в Японии во время второй мировой войны.

"США считает своим приоритетом укрепление отношений между нашей страной и нашими двумя близкими союзниками между - Южной Кореей и Японией. Ни один важный вопрос в этом регионе не может быть решен без сотрудничества между нашими двумя союзниками", - сказал Стивел.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года Верховный суд Южной Кореи постановил, что японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd должна выплатить компенсацию 10 южнокорейским гражданам за принудительный труд во время Второй мировой войны. Суд обязал Mitsubishi выплатить пяти истцам, среди которых 4 женщины, по 133 тыс. долларов, а родственникам пятерых умерших истцов - по 70 тыс. долл.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно назвал решение Верховного суда Южной Кореи "абсолютно неприемлемым".