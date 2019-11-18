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Протесты в Гонконге: полиция штурмовала университет

Протесты в Гонконге: полиция штурмовала университет
07:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Полиция Гонконга призвала всех покинуть кампус Политехнического университета, который подожгли "бунтовщики".

Полиция Гонконга заявила, что возгорания наблюдаются в различных местах кампуса Политехнического университета и призывает всех покинуть его.

"Огонь наблюдается в разных местах помещения Политехнического университета. Взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся вещества также представляют угрозу для любого. Полиция призывает всех, кто находится в кампусе, немедленно покинуть его", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции Гонконга.

Отмечается, что, начиная с полуночи, большое число протестующих собралось на Чон Ван Роуд. Они бросали бутылки с зажигательной смесью в полицейских и поджигали объекты, было слышно несколько взрывов.

Полиция проводит операцию по разгону протестующих. Против них были применены слезоточивый газ и водометы.

"Около 5.30 утра полиция продолжает проводить операцию по разгону и задержанию. Между тем, бунтовщики, собравшиеся внутри кампуса, подожгли его и причинили значительный ущерб", - говорится в сообщении.

Власти Гонконга сообщили, что в понедельник, 18 ноября, из соображений безопасности будут закрыты школы и детские сады. На фоне протестов они не работают уже несколько дней.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

Протесты в Гонконге: демонстранты подожгли мост, огонь неконтролируемо распространяется

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

Антиправительственные акции усилились в начале ноября, когда во время одной из акций погиб 22-летний студент.

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Гонконг, Протесты в Гонконге, Чон Ван Роуд.
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