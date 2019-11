Протесты в Гонконге: демонстранты подожгли мост, огонь неконтролируемо распространяется

Демонстранты в Гонконге подожгли пешеходный мост у въезда в автомобильный туннель "Кросс-Харбор" под проливом Виктория. Об этом сообщила газета South China Morning Post, передает УНН.

Мост соединяет станцию метро Хун-Хом и Политехнический университет, студенты которого участвуют в протестах. Они пытаются удерживать блокаду нескольких дорог, в том числе и "Кросс-харбора" — самого оживленного из трех подводных туннелей, связывающих остров Гонконг с материковой частью города. Из-за непрекращающихся протестов туннель закрыт уже несколько дней.

Как отмечает газета, огонь распространяется неконтролируемо. Пока неизвестно, находятся на мосту люди. Между тем полиция оцепила территорию кампуса университета, пытаясь таким образом не допустить выхода демонстрантов за ее пределы.

A footbridge connecting Polytechnic University and Hung Hom MTR station is on fire, as explosions are heard

Video: SCMP/Lea Li pic.twitter.com/DzGmdPYQuo

