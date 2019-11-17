Скачать
Воскресенье, 17.11.2019
В "Нафтогазе" сообщили о критической ситуации в Новом Раздоле
В "Нафтогазе" сообщили о критической ситуации в Новом Раздоле
Милованов обозначил приоритеты своей работы на следующие четыре года
Милованов обозначил приоритеты своей работы на следующие четыре года
Сборная Украины спасла матч с сербами в добавленное время
Фантастическая концовка матча от Украины
Способны на большее: ученые научили роботов делать выводы
Способны на большее: ученые научили роботов делать выводы

Протесты в Гонконге: демонстранты подожгли мост, огонь неконтролируемо распространяется

Протесты в Гонконге: демонстранты подожгли мост, огонь неконтролируемо распространяется
20:55 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Протестующие в Гонконге подожгли мост в тоннеля "Кросс-Харбор", в городе продолжаются столкновения.

Демонстранты в Гонконге подожгли пешеходный мост у въезда в автомобильный туннель "Кросс-Харбор" под проливом Виктория. Об этом сообщила газета South China Morning Post, передает УНН.

Мост соединяет станцию метро Хун-Хом и Политехнический университет, студенты которого участвуют в протестах. Они пытаются удерживать блокаду нескольких дорог, в том числе и "Кросс-харбора" — самого оживленного из трех подводных туннелей, связывающих остров Гонконг с материковой частью города. Из-за непрекращающихся протестов туннель закрыт уже несколько дней.

Как отмечает газета, огонь распространяется неконтролируемо. Пока неизвестно, находятся на мосту люди. Между тем полиция оцепила территорию кампуса университета, пытаясь таким образом не допустить выхода демонстрантов за ее пределы.

Протесты в Гонконге: экономика города переживает не лучшие времена

В воскресенье полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона радикальных демонстрантов в масках на полуострове Коулун, где находится университет. Радикалы бросали в стражей порядка кирпича, бутылки с зажигательной смесью, обстреливали их из самодельных катапульт и луков. Сообщается, что один из офицеров полиции был ранен в ногу выпущенной демонстрантом стрелой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Протесты, Гонконг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 И косметика не нужна: как выглядеть ухоженно без "шпаклевки"
02 Рисунки, вышедшие за рамки: потрясающие 3D-работы Янты Найкер (Фото)
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 ноября
04 В мире природы: 10 существ, установивших рекорд долгожительства
05 Физики исследовали совершенно новое состояние вещества
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лукашенко: Польша сделала грубейшую ошибку
Лукашенко: Польша сделала грубейшую ошибку
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Милованов: Не все мы приватизируем
Милованов: Не все мы приватизируем
Как Никита Добрынин выпускает пар после ссоры со своей возлюбленной (Фото)
Как Никита Добрынин выпускает пар после ссоры со своей возлюбленной (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь