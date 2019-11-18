В Гонконге отменили запрет на ношение масок протестующими

Новости мира:Суд Гонконга отменил распоряжение городской администрации о запрете ношения масок участниками массовых протестов.

Высокий суд Гонконга в понедельник отменил распоряжение городской администрации о запрете ношения масок участниками массовых протестов.

Это решение было принято в октябре, чтобы облегчить правоохранительным органам идентифицировать участников беспорядков.

Суд счел введение запрета "не соответствующим Основному закону", говорится в решении Высокого суда.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

Антиправительственные акции усилились в начале ноября, когда во время одной из акций погиб 22-летний студент.