Скачать
Вторник, 19.11.2019
Встреча Зеленского с премьером Чехии: названы темы саммита "нормандской четверки"
Встреча Зеленского с премьером Чехии: названы темы саммита "нормандской четверки"
Всемирный банк дал прогноз по росту экономики Украины
Всемирный банк дал прогноз по росту экономики Украины
Яремчук: Хочу Россию в финале Евро-2020
Яремчук: Хочу Россию в финале Евро-2020
Автора "Ребенка Розмари" могут исключить из Академии кинорежиссеров
Романа Полански хотят исключить из Академии режиссеров Франции

На Филиппины надвигается гигантский тайфун

На Филиппины надвигается гигантский тайфун
16:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:На севере Филиппин эвакуируют тысячи людей.

В филиппинской провинции Кагаян объявили эвакуацию жителей из-за приближения тайфуна, пять тысяч человек уже покинули свои дома.

Об этом сообщает AFP.

"По меньшей мере 5000 человек покинули свои дома, с приближением тайфуна "Калмеги" на севере Филиппин в конце дня вторника", - говорится в сообщении.

По прогнозам, на провинцию Кагаян надвигается другой тайфун, который подойдет через несколько дней после "Калмеги". Синоптики считают, что второй шторм следует ожидать до четверга. "Калмеги" начнет бушевать на севере страны со скоростью 120 км/ч.

Мощное землетрясение на Филиппинах: есть погибшие

Прогнозируется, что сильные дожди спровоцируют наводнения на реках, разрушат дороги в провинции Кагаян.

"Мы ожидаем падения деревьев и подтопления домов в результате наводнения", - заявил руководитель полиции провинции Ариэль Киланг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стихия, Тайфун, Кагаян, Филипины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали, что будет с телом, если вы откажетесь от алкоголя
02 Идут морозы: В Украине существенно похолодает
03 Приметы и суеверия: что нельзя делать в високосный 2020 год
04 "Это перебор": Гройсман прокомментировал ситуацию с Ляшко
05 Тарифы: сколько будет стоить газ для населения в 2020 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рейтинг прозрачности: в каких городах власть наиболее открытая
В каких городах власть наиболее открытая
Суд над Ляшко: кто готов взять экс-нардепа на поруки
Суд над Ляшко: кто готов взять экс-нардепа на поруки
В НАТО отреагировали на возвращение Украине РФ захваченных суден
В НАТО отреагировали на возвращение Украине РФ захваченных суден
Блейк Лайвли удалила все посты из Instagram
Блейк Лайвли удалила все посты из Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь