На Филиппины надвигается гигантский тайфун

Новости мира:На севере Филиппин эвакуируют тысячи людей.

В филиппинской провинции Кагаян объявили эвакуацию жителей из-за приближения тайфуна, пять тысяч человек уже покинули свои дома.

Об этом сообщает AFP.

"По меньшей мере 5000 человек покинули свои дома, с приближением тайфуна "Калмеги" на севере Филиппин в конце дня вторника", - говорится в сообщении.

По прогнозам, на провинцию Кагаян надвигается другой тайфун, который подойдет через несколько дней после "Калмеги". Синоптики считают, что второй шторм следует ожидать до четверга. "Калмеги" начнет бушевать на севере страны со скоростью 120 км/ч.

Прогнозируется, что сильные дожди спровоцируют наводнения на реках, разрушат дороги в провинции Кагаян.

"Мы ожидаем падения деревьев и подтопления домов в результате наводнения", - заявил руководитель полиции провинции Ариэль Киланг.