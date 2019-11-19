Река стала красной от крови: в Южной Корее массово ликвидировали зараженных свиней

Жители, живущие вдоль седьмой по величине реки Южной Кореи, остались озадаченными и встревоженными после того, как вода стала кроваво-красной и невыносимый запах наполнил воздух.
Река Имджин, протекающая через демилитаризованную зону вблизи межкорейской границы, стала кроваво-красной в минувшее воскресенье, после того как кровь из захоронения, содержащего 47 000 свиных туш, просочилась в ручей из-за сильных дождей.
Массовое убийство произошло в выходные дни, но туши были оставлены внутри грузовиков и на земле, потому что пластиковые контейнеры, используемые в захоронении, отсутствовали. Между тем, кровь была откачана из реки и не загрязнила водопроводные водоемы региона.
Африканская чума свиней является очень заразной геморрагической болезнью и почти всегда смертельна для свиных стад, но не затрагивает людей.
Заболевание встречается среди свиней и диких кабанов и передается клещами и прямым контактом между животными.
Нет противоядия или вакцины, и единственный способ предотвратить развитие болезни-это массовое уничтожение скота.