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Река стала красной от крови: в Южной Корее массово ликвидировали зараженных свиней

Река стала красной от крови: в Южной Корее массово ликвидировали зараженных свиней
16:27 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости мира:В Южной Корее 47000 свиней были забиты из-за африканской чумы свиней.

Жители, живущие вдоль седьмой по величине реки Южной Кореи, остались озадаченными и встревоженными после того, как вода стала кроваво-красной и невыносимый запах наполнил воздух.

Река Имджин, протекающая через демилитаризованную зону вблизи межкорейской границы, стала кроваво-красной в минувшее воскресенье, после того как кровь из захоронения, содержащего 47 000 свиных туш, просочилась в ручей из-за сильных дождей.

Массовое убийство произошло в выходные дни, но туши были оставлены внутри грузовиков и на земле, потому что пластиковые контейнеры, используемые в захоронении, отсутствовали. Между тем, кровь была откачана из реки и не загрязнила водопроводные водоемы региона.

Африканская чума свиней является очень заразной геморрагической болезнью и почти всегда смертельна для свиных стад, но не затрагивает людей.

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Заболевание встречается среди свиней и диких кабанов и передается клещами и прямым контактом между животными.

Нет противоядия или вакцины, и единственный способ предотвратить развитие болезни-это массовое уничтожение скота.

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Южная Корея, АЧС, Имджин.
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