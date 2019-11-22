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Не видит причин: Ким Чен Ын отклонил приглашение на саммит АСЕАН

Не видит причин: Ким Чен Ын отклонил приглашение на саммит АСЕАН
06:44 Сегодня Телеграф Анадолу

Новости мира:Лидер КНДР отклонил приглашение на саммит АСЕАН в Пусане.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не принял приглашение президента Южной Кореи Мун Чже Ин принять участие на двухдневном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как сообщает Yonhap со ссылкой на официальное северокорейское агентство KCNA, специальный саммит АСЕАН пройдет в городе Пусан на следующей неделе.

В ответ на письмо, адресованное им лично Мун Чже Ином, в Пхеньяне отметили, что Ким Чен Ын не видит причин для участия в этом саммите.

"Мы благодарны за доверие и искренность южнокорейской стороны, но мы надеемся, что они поймут причину, по которой мы не смогли найти достаточно веского повода для визита председателя Госсовета КНДР в Пусан",- говорится в сообщении.

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KCNA обвинил Сеул в обращении за помощью извне при попытке решить межкорейские вопросы и в том, что Южная Корея не выполнила договоренности, достигнутые между двумя странами в прошлом году.

В апреле и мае Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречи в селе Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

В сентябре прошлого года лидеры обсудили в Пхеньяне мирный процесс между двумя странами.

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Южная Корея, КНДР, Ким Чен Ын, АСЕАН.
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