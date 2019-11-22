Мощность Хиросимы: У берегов Китая зафиксирован сильный подводный взрыв

Новости мира:В Южно-Китайском море между полуостровом Индокитай и Филиппинскими островами произошел мощный взрыв.

На океанографических приборах для мониторинга Южно-Китайского моря зарегистрирован мощный подводный взрыв, в результате чего в трех странах была зафиксирована радиация, передает HalTurnerRadioShow.

Взрыв произошел на глубине примерно 50 метров, и вызвал очень сильную подводную ударную волну. Мощность взрыва - от 10 до 20 килотонн.

Детали инцидента пока неизвестны, однако специалисты указали на то, что подобный взрыв мог произойти разве что от боеголовки. Отметим, что официального подтверждения информации нет.

Военные источники утверждают, что землетрясение исключено, подводные лодки США постоянно присутствуют в этом районе Мирового океана, и если произошел взрыв такого масштаба, он мог нанести ущерб субмаринам либо вынудил их покинуть территорию. В настоящее время на береговых контрольных точках у Южно-Китайского моря обнаружен повышенный радиационный фон.

Источником инцидента может быть авария на атомной подлодке. Либо же Китай мог провести испытания тактического оружия на фоне растущей эскалации между Пекином и Вашингтоном из-за Гонконга.

Изменения радиационного фона подтвердили и в Роспотребнадзоре, сообщив об усилении мониторинга за радиационной обстановкой на Дальнем Востоке РФ. Кроме того, превышение уровня радиации было зафиксировано во Вьетнаме, Тайване и Китае.

К слову, мощность "Малыша", который 6 августа 1945 года сбросили на Хиросиму, составляла от 13 до 18 килотонн, а "Толстяк", что спустя три дня сбросили на Нагасаки, равнялся 21 килотонне тротила.

Напомним, в Киеве в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории зафиксировали повышенный уровень радиации.