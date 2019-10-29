В одном из районов Киева зафиксирован повышенный уровень радиации

Новости Украины:В Киеве в лаборатории Центральной геофизической обсерватории произошел выброс радиации.

В Киеве в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории зафиксировали повышенный уровень радиации.

Об этом сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)

Повышенный уровень радиационного излучения обнаружили в здании физико-химической лаборатории, расположенной на проспекте Науки, 39.

"Во время проведения радиационной разведки подтверждено наличие превышения уровня радиационного излучения внутри отдельного помещения здания лаборатории", - заявили в ГСЧС.

По словам спасателей, повышенный уровень радиации зафиксирован лишь внутри помещения, снаружи радиационный фон был в норме. Угрозы персонала лаборатории и окружающей среде нет.

В ГСЧС добавили, что загрязненные фрагменты здания будут утилизированы. О причинах выброса радиации ничего не сообщается.

В ГСЧС напомнили, что на территории Украины удерживается антициклонный характер погоды, что приводит к отсутствию осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ.