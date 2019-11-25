В Афганистане прогремел взрыв, есть погибший

В Кабуле в воскресенье вечером прогремел взрыв в одном из микрорайонов.
Об этом в Facebook сообщил начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрата Рахими.
По его словам, взрыв прогремел примерно в 18:20 в 32-м блоке 4-го микрорайона Кабула в зоне ответственности девятого полицейского участка. На место происшествия была направлена следственная группа. Детали происшествия будут сообщены позже, отметил Рахими.
В результате взрыва погиб один человек, пятеро ранены.
Ранее в Кабуле от взрыва погибли семь человек, из них пятеро детей, еще 10 человек были ранены. Люди пострадали из-за взрыва заминированного автомобиля.