В Афганистане прогремел взрыв, есть погибший

Новости мира:В результате взрыва в Кабуле погиб человек и пятеро раненых.

В Кабуле в воскресенье вечером прогремел взрыв в одном из микрорайонов.

Об этом в Facebook сообщил начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрата Рахими.

По его словам, взрыв прогремел примерно в 18:20 в 32-м блоке 4-го микрорайона Кабула в зоне ответственности девятого полицейского участка. На место происшествия была направлена следственная группа. Детали происшествия будут сообщены позже, отметил Рахими.

В результате взрыва погиб один человек, пятеро ранены.

Ранее в Кабуле от взрыва погибли семь человек, из них пятеро детей, еще 10 человек были ранены. Люди пострадали из-за взрыва заминированного автомобиля.