Местные выборы в Гонконге: лидирует оппозиция

Новости мира:На голосовании на местных выборах в Гонконге выигрывает оппозиция.

На местных выборах в районные советы Гонконге с большим отрывом побеждают оппозиционные кандидаты из продемократического движения.

Об этом сообщает South China Morning Post.

По последним данным, победу в своих округах одержал 201 оппозиционный кандидат против только 28 кандидатов, которые поддерживают Пекин. Еще 12 кандидатов считаются независимыми, результаты еще 211 мест в районных советах пока неизвестны.

В голосовании приняли участие 2,9 миллиона человек, явка составила 71%. В 2015 году явка была значительно ниже — 47%.

На местных выборах Гонконг выбирает 452 членов районных советов из более чем 1000 кандидатов. Они не имеют реальных полномочий, а занимаются в основном консультированием правительства Гонконга по вопросам, которые влияют на благосостояние граждан автономии.

Напоминаем, массовые акции протеста в Гонконге продолжаются с июня. В начале сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из требований демонстрантов и отозвала законопроект об экстрадиции, что позволяет выдавать правонарушителей материковому Китаю. Однако многие сторонники оппозиции заявили о намерении продолжать борьбу за свободу от коммунистической диктатуры Китая.

Протесты периодически сопровождаются блокированием улиц и столкновениями. 18 ноября полиция Гонконга штурмовала местный университет после почти двух дней противостояния с протестующими, против которых применяла слезоточивый газ и водяные пушки. До этого столкновения между активистами и силами полиции не утихали неделю.