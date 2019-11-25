Скачать
Понедельник, 25.11.2019
ДТП с участием детского омбудсмена: Кулеба поблагодарил за поддержку
ДТП с участием детского омбудсмена: Кулеба поблагодарил за поддержку
Местные выборы в Гонконге: лидирует оппозиция
Местные выборы в Гонконге: лидирует оппозиция
Лидеры Шахтера не сыграют против Манчестер Сити
Лидеры Шахтера не сыграют против Манчестер Сити
"Холодное сердце 2" ставит рекорды продаж среди анимационных фильмов
"Холодное сердце 2" ставит рекорды продаж среди анимационных фильмов

Местные выборы в Гонконге: лидирует оппозиция

Местные выборы в Гонконге: лидирует оппозиция
01:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:На голосовании на местных выборах в Гонконге выигрывает оппозиция.

На местных выборах в районные советы Гонконге с большим отрывом побеждают оппозиционные кандидаты из продемократического движения.

Об этом сообщает South China Morning Post.

По последним данным, победу в своих округах одержал 201 оппозиционный кандидат против только 28 кандидатов, которые поддерживают Пекин. Еще 12 кандидатов считаются независимыми, результаты еще 211 мест в районных советах пока неизвестны.

В голосовании приняли участие 2,9 миллиона человек, явка составила 71%. В 2015 году явка была значительно ниже — 47%.

На местных выборах Гонконг выбирает 452 членов районных советов из более чем 1000 кандидатов. Они не имеют реальных полномочий, а занимаются в основном консультированием правительства Гонконга по вопросам, которые влияют на благосостояние граждан автономии.

Напоминаем, массовые акции протеста в Гонконге продолжаются с июня. В начале сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из требований демонстрантов и отозвала законопроект об экстрадиции, что позволяет выдавать правонарушителей материковому Китаю. Однако многие сторонники оппозиции заявили о намерении продолжать борьбу за свободу от коммунистической диктатуры Китая.

Выборы в Гонконге: избиратели демонстрируют рекордную явку

Протесты периодически сопровождаются блокированием улиц и столкновениями. 18 ноября полиция Гонконга штурмовала местный университет после почти двух дней противостояния с протестующими, против которых применяла слезоточивый газ и водяные пушки. До этого столкновения между активистами и силами полиции не утихали неделю.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Оппозиция, Гонконг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Не деньги и не поддержка реформ": Порошенко в Канаде рассказал, в чем больше всего нуждается Украина
02 Испанский бренд попал в скандал: новая коллекция уже снята с продажи (Фото, Видео)
03 В трендовом брючном костюме: как королева Рания своего мужа в США сопровождала (Фото)
04 ДТП с участием детского омбудсмена: Кулеба поблагодарил за поддержку
05 Подловили на горячем: Джастина Тимберлейка обвиняют в измене (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вселенский Патриарх отслужил панихиду по жертвам Голодомора
Вселенский Патриарх отслужил панихиду по жертвам Голодомора
Выборы в Румынии: побеждает Клаус Йоханнис
Выборы в Румынии: побеждает Клаус Йоханнис
Крушение самолета в Конго: число жертв возросло
Крушение самолета в Конго: число жертв возросло
Xiaomi планирует сконцентрироваться на европейском рынке
Xiaomi планирует сконцентрироваться на европейском рынке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь