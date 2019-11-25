Скачать
Понедельник, 25.11.2019
Елена Зеленская рассказала о реформе школьного питания
Елена Зеленская рассказала о реформе школьного питания
Местные выборы в Гонконге: лидирует оппозиция
Местные выборы в Гонконге: лидирует оппозиция
Лидеры Шахтера не сыграют против Манчестер Сити
Лидеры Шахтера не сыграют против Манчестер Сити
Рецепт дня: вегетарианские котлеты
Рецепт дня: вегетарианские котлеты

Взрыв в Кабуле: в миссии ООН подтвердили гибель своего сотрудника

Взрыв в Кабуле: в миссии ООН подтвердили гибель своего сотрудника
04:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Из-за взрыва в Кабуле погиб сотрудник миссии ООН.

В Кабуле в результате взрыва, произошедшего вечером воскресенья, 24 ноября, погиб один сотрудник миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).

Об этом сообщается на сайте миссии.

Также известно, что еще двое человек пострадали в результате взрыва. В миссии подтвердили информацию о том, что в Кабуле было совершено нападение на автомобиль, помеченный знаком ООН.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье нашего коллеги, которая была проинформирована", - сообщили в пресс-службе миссии.

В Афганистане прогремел взрыв, есть погибший

Отмечается, что в ближайшее время миссия не предоставит дополнительной информации о личности погибшего и пострадавших.

Также Миссия ООН в Афганистане призвала местные власти провести скорейшее расследование теракта и призвать виновных к ответственности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Афганистан, Взрыв, ООН, Кабул.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Не деньги и не поддержка реформ": Порошенко в Канаде рассказал, в чем больше всего нуждается Украина
02 В трендовом брючном костюме: как королева Рания своего мужа в США сопровождала (Фото)
03 Испанский бренд попал в скандал: новая коллекция уже снята с продажи (Фото, Видео)
04 ДТП с участием детского омбудсмена: Кулеба поблагодарил за поддержку
05 Порошенко об импичменте Трампа: Украинцы не имеют ничего общего с этим
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Румынии перевернулось грузовое судно (Видео)
В Румынии перевернулось грузовое судно (Видео)
Выборы в Румынии: побеждает Клаус Йоханнис
Выборы в Румынии: побеждает Клаус Йоханнис
Крушение самолета в Конго: число жертв возросло
Крушение самолета в Конго: число жертв возросло
Xiaomi планирует сконцентрироваться на европейском рынке
Xiaomi планирует сконцентрироваться на европейском рынке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь