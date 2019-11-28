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Грядут выборы: парламент Азербайджана распускается

Грядут выборы: парламент Азербайджана распускается
14:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Правящая партия Азербайджана распускает парламент.

Правящая партия Азербайджана приняла решение о роспуске парламента с целью проведения внеочередных парламентских выборов.

Об этом сообщает OXU.az.

"Данное решение обосновано тем, что пятый (действующий) созыв Милли Меджлиса не соответствует политике, проводимой в настоящее время главой государства, и отстает от реформ, осуществляемых в республике в последние месяцы", - говорится в сообщении.

Планируется, что на завтрашнем заседании парламента будет поднят вопрос о роспуске и принято обращение к президенту о проведении внеочередных парламентских выборов.

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Последние выборы в Азербайджане прошли первого ноября 2015 года.

Как известно, парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов, избранных по мажоритарной системе. В нынешнем созыве заседают 69 депутатов от правящей партии.

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Парламент, Выборы, Азербайджан.
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