Выборы в Румынии: побеждает Клаус Йоханнис

Новости мира:В Румынии в президентских выборах побеждает Клаус Йоханнис.

Прозападный президент Румынии Клаус Йоханнис, скорее всего, победил во втором туре выборов главы государства — у него, согласно первым экзит-полам, 65 процентов голосов. Действующему президенту противостояла кандидат от левых сил Виорика Денчиле, которая ранее возглавляла правительство Румынии — у нее 35 процентов. Такие данные опубликованы в Румынии по результатам экзит-полов, передает Радио Свобода.

Второй пятилетний срок президентства Йоханниса позволит ему восстановить проевропейскую траекторию после многолетнего правления левых, который отличился разгулом коррупции и ослаблением независимости судебной системы. Премьер-министр Румынии Людовик Орбан, лидер Национальной Либеральной партии, рассматривается в Румынии как союзник Йоханниса.

60-летний Йоханнис, бывший школьный учитель физики и мэр трансильванского города Сибиу, призвал румын идти на выборы. “Дорогие соотечественники, идите на выборы — это ваш шанс на победу”.

Виорика Денчиле, лидер Социал-демократической партии, наследницы запрещенной 30 лет назад коммунистической партии, заявила прессе, что выступает за Румынию, которая “идет вперед, а не назад”.

Спустя 9 часов голосования явка составила около 50 процентов от общего числа румын, имеющих право голоса (18 млн). Это больше, чем было в первом туре. Рекордное количество румын, почти 800 тысяч проголосовали за границами своей страны.