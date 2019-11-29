В КНДР заявляют о разработке "беспрецедентной по мощности системе вооружения"

Новости мира:КНДР провела испытания ракетной установки сверхбольшого калибра.

КНДР провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. Об этом сообщила в пятницу центральная газета Северной Кореи Rodong Sinmun, передает УНН.

Как отмечает издание, за ракетными запусками лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который "выразил большое удовлетворение" результатами испытаний. "В результате проведения огневых испытаний ракетной системы ее преимущество и надежность были подтверждены", — сообщила Rodong Sinmun.

По информации газеты, ракетные запуски были сделаны на испытательном полигоне Академии национальной обороны КНДР. Издание не приводит подробностей о типе или технических характеристиках ракетной установки, которая использовалась для запуска. При этом издание отмечает, что "под руководством уважаемого высшего руководителя ученые оборонной промышленности КНДР разработали беспрецедентную в мире мощную систему вооружения".

"Он (Ким Чен Ын) был полон решимости вооружить народную армию как можно быстрее, чтобы обеспечить оборону страны", — резюмировали в издании.

Ранее южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил, что КНДР провела в четверг вечером запуск двух ракет неустановленного типа. По его данным, пуски сделанные в сторону Японского моря. Министр обороны Японии, в свою очередь, уточнил что запущенные КНДР две баллистические ракеты поднялись на высоту 100 км и пролетели 380 км.

Это уже тринадцатый по счету ракетный пуск, осуществленный КНДР в этом году.