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В Индонезии некоторых госслужащих заменят на ИИ

В Индонезии некоторых госслужащих заменят на ИИ
06:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:В Индонезии планируют заменить два ранга госслужащих искусственным интеллектом.

Президент Индонезии Джоко Видодо приказал в 2020 году заменить два ранга госслужащих искусственным интеллектом, чтобы сократить бюрократию и привлечь больше инвестиций.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на AlJazeera.

«Сейчас у нас в государственных органах есть четыре уровня чиновников. Третий и четвертый уровни отменят, вместо них станет работать искусственный интеллект, который позволит сделать нашу бюрократию быстрее», — заявил Видодо.

В то же время президент не рассказал, как будут использовать нейросеть на госслужбе.

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В прошлом месяце у Джоко Видодо начался второй срок президентства. Он заявил, что Индонезия должна перейти на высокий уровень производства электромобилей и использовать собственное сырье для производства, а не только для экспорта.

Такая трансформация потребует иностранных инвестиций, и президент сказал, что он улучшит деловой климат, сократив бюрократию. Замену чиновников нейросетью должен одобрить парламент.

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Индонезия, Искусственный интеллект, ИИ.
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