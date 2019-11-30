В Японии рекордно сократились выбросы парниковых газов

Новости мира:Количество парниковых газов в Японии рекордно сократилось.

Правительство Японии отчиталось о рекордном с 1990 года сокращении выбросов парниковых газов, связывая это с успешным внедрением энергосбережения.

Об этом сообщает NHK.

«Министерство по делам окружающей среды Японии заявило, что в финансовом году, который закончился в марте, объемы эмиссии парниковых газов достигли рекордно низкого уровня», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, в 2018 финансовом году выбросы углекислого газа в Японии составили 1 млрд 244 млн тонн. Это на 47 млн тонн (или на 3,6%) меньше по сравнению с предыдущим годом. Причем стойкое снижение выбросов наблюдается на протяжении пяти лет подряд.

Отдельно подчеркивается, что показатель 2018-го - самый низкий с начала ведения подобной статистики в 1990 году.

В правительстве Японии такой результат связывают с усилиями по энергосбережению и уменьшением выработки энергии на ТЭЦ.