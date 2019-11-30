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Индия провела первые испытания баллистической ракеты Agni-III в темное время суток

Индия провела первые испытания баллистической ракеты Agni-III в темное время суток
18:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Индия провела успешное испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия, способной нести ядерный боезаряд.

Стратегические силы Индии в субботу провели успешное испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования Agni III, способной нести ядерную головную часть, сообщили представители командования.

Пуск ракеты с дальностью 3 тыс. км был осуществлен с мобильной установки на полигоне на индийском острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.

Это был первый пуск ракеты данного типа, осуществленный в темное время суток.

Состоящая с 2011 года на вооружении армии Индии ракета Agni-III является твердотопливной и состоит из двух ступеней. Ее длина достигает 17 метров, диаметр - 2 метра, а стартовая масса составляет 50 тонн. Она может нести боеголовку в ядерном и обычном оснащении весом до 1,5 тонн. Круговое вероятное отклонение - показатель точности попадания боевой части ракеты - составляет около 40 метров, что является одним из самых высоких показателей для ракет данного типа в мире.

Помимо Agni-III Индия также располагает баллистическими ракетами Agni-I с дальностью 750 км, Agni-II с дальностью 2 тыс. км, Agni-IV с дальностью 4 тыс. км и Agni-V с дальностью 5 тыс. км. Все они способны нести ядерную боеголовку.

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Первое испытание ракеты большой дальности Agni V было проведено еще в 2012 году. Как отмечали местные СМИ, в зоне поражения этой ракеты находится, к примеру, вся территория Китая и другие отдаленные территории в Азии. Таким образом, Индия фактически вошла в клуб государств, обладающим этим видом стратегических вооружений. В настоящее время в него входят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

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Индия, Испытания, Ракета, Agni III.
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