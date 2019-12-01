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Хочешь телефон - отсканируй лицо: в Китае продолжают ограничивать уровень анонимности

Хочешь телефон - отсканируй лицо: в Китае продолжают ограничивать уровень анонимности
13:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Китайцев обязали сканировать лица для регистрации мобильных.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая с 1 декабря ввело обязательную процедуру сканирования лица пользователей мобильных телефонов.

Об этом сообщает BBC.

"Теперь в Китае люди обязаны сканировать лицо при регистрации нового устройства мобильной связи, поскольку власть имеет целью проверять личности сотен миллионов пользователей Интернета", - пишет издание и добавляет, что новые правила китайское правительство одобрило еще в сентябре.

В правительстве декларируют, что целью новации является защита прав и интересов граждан. До недавнего времени покупатели новых мобильных телефонов на территории Китая были обязаны предоставлять национальную идентификационную карточку. Теперь добавилось требование сканировать лицо, чтобы проверить, являются ли они истинными владельцами предоставленного удостоверения личности.

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Как сообщалось, в Китае правительство вводит ряд мер, которые должны ограничить уровень анонимности в интернете. В 2017 году онлайн-платформы обязали верифицировать личность пользователя, прежде чем ему разрешалось перейти к определенному контенту.

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Китай, Интернет, КНР, Анонимность, Аноним.
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