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У Ким Чен Ына напомнили: КНДР и США до сих пор технически находятся в состоянии войны

У Ким Чен Ына напомнили: КНДР и США до сих пор технически находятся в состоянии войны
22:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Telegraf-EPA

Новости мира:Пхеньян ответил на угрозу Трампа применить военную силу.

В КНДР в ответ на угрозы президента Дональда Трампа применить военную силу в случае необходимости для обеспечения денуклеаризации Северной Кореи предупредили, что использование вооруженных сил не является привилегией только США.

Об этом информирует Stripes.

"Северная Корея в среду высмеяла угрозу президента Дональда Трампа применить военную силу в случае необходимости для обеспечения денуклеаризации КНДР, предупреждая, что использование вооруженных сил не является привилегией только США", - говорится в сообщении.

Трамп во вторник призвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына выполнить обещание избавить свою страну от ядерного оружия.

"Теперь у нас есть самая мощная армия, которую мы когда-либо имели, и мы, безусловно, самая сильная страна мира, надеемся, нам не придется эту мощь использовать, но если мы будем вынуждены, мы используем её", - сказал Трамп журналистам на саммите НАТО в Лондоне.

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Эти замечания вызвали резкий ответ руководителя генерального штаба вооруженных сил Северной Кореи Пака Чон Чона, который заявил, что он и Ким Чен Ын "не довольны" этими комментариями Трампа.

Северная Корея и Соединенные Штаты "до сих пор технически находятся в состоянии войны, и период перемирия может превратиться в полноценный вооруженный конфликт в любой момент из-за любой случайной неосторожности", - сказал он.

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Как сообщалось, в апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении испытаний ядерного оружия и межконтинентальных ракет. На первой встрече президента США и северокорейского лидера 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязующий КНДР к полной денуклеаризации, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели. С тех пор ядерные переговоры между странами зашли в тупик.

В октябре Пхеньян назначил Вашингтону крайний срок до конца года, чтобы выйти с новым предложением в рамках переговоров о денуклеаризации.

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США, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, Денуклеаризация.
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