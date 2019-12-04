Шутка не удалась: Трамп назвал премьера Канады "двуликим"

Новости мира:Трамп назвал Трюдо "двуликим" после появления насмешливого видео.

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "двуликим" после появления видео, на котором он вместе с другими лидерами НАТО в Лондоне якобы подтрунивал над поведением американского президента.

Об этом сообщает Independent.

Как отмечается, во время совместной пресс- конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель журналисты спросили Трампа, видел ли он видео, на котором премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Великобритании Борис Джонсон, премьер Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон на приеме в Букингемском дворце во вторник вечером якобы шутили над длительной пресс-конференцией главы Белого дома ранее в этот день. В то же время имя Трампа в разговоре не называлось.

На кадрах видно, как Джонсон спрашивает у Макрона: "Так вот почему вы опоздали?". В ответ Трюдо сказал: "Он опоздал, потому что его импровизированная пресс-конференция продолжалась 40 минут ... О, да, да, да. Он объявил...". После этого разговор продолжает Макрон, однако его слов не слышно.

"Вы только наблюдали, как у его команды отвалилась челюсть", - сказал после этого Трюдо.

Комментируя сегодня видео, Трамп сказал: "Ну, он (Трюдо - ред.) двуликий".

"И честно - Трюдо хороший парень, но правда в том, что я указал ему на тот факт, что он не платит 2% (показатель расходов на оборону для НАТО - ред.), и я думаю, что он этому не рад" , - добавил американский лидер.

"Я представляю Соединенные Штаты. Он должен платить больше, чем платит. Он это понимает. Поэтому я представляю, что он несчастлив", - добавил президент США.

Трамп также заявил, что после запланированной встречи с датскими лидерами сегодня днем он "вероятно" вернется непосредственно в Вашингтон.

Он сказал, что не будет проводить пресс-конференцию, которая была запланирована на 15:30 по местному времени, заявив, что сейчас и так их проводит достаточно.

Как сообщалось, 3-4 декабря в Лондоне прошел очередной саммит лидеров стран-членов НАТО.