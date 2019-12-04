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Столтенберг: Разногласия в НАТО были так долго, как существует этот альянс

Столтенберг: Разногласия в НАТО были так долго, как существует этот альянс
17:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Союзники по НАТО едины в действиях, несмотря на разногласия в риторике.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверяет, что союзники на альянсу едины как всегда, несмотря на публичные разногласия.

Так, в среду в Лондоне на пресс-конференции, которая состоялась по окончании встречи глав государств и правительств стран-членов НАТО, он прокомментировал словесную перепалку между президентами Франции и Турции Эмманюэля Макрона и Реджепа Эрдогана о "НАТО в коме", равно как и нападки на союзников со стороны президента США Дональда Трампа.

"Разногласия в НАТО были так долго, как существует этот альянс. Мы - 29 разных стран с обеих сторон Атлантики с разной историей, разной географией, разными политическими силами при власти. Конечно, буду разногласия. Если бы было иначе, было бы очень странно. Сила НАТО в том, что мы всегда были способны преодолеть эти различия и потом объединиться вокруг нашей цели – защищать и охранять друг друга. Это как раз то, что мы делаем сегодня", - заявил Столтенберг.

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Генсек НАТО констатировал, что сегодня союзники "доказали, что НАТО выполняет свое назначение".

"Я был политиком много лет. И политики часто подвержены критике за то, что они хороши в риторике и плохи в реальных делах. В НАТО все наоборот. Риторика не всегда хороша, но реальные дела – идеальны", - подчеркнул Столтенберг.

При этом он указал, что "несогласия всегда будут привлекать больше внимания, чем согласия. Это то, как работает наше свободное сообщество".

"Я не жалуюсь. Это только факт", - добавил он.

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Генсек рассказал, что нынешняя встреча "прошла в очень хорошей атмосфере, была очень конструктивной и, прежде всего, была очень продуктивной".

"Мы снова приняли много решений. Это была хорошая, продуктивная и конструктивная встреча глав государств и правительств, которая отметила 70-тилетие альянса, демонстрируя, что мы смотрим не только в прошлое, но и в будущее и продолжаем адаптироваться (к современным условиям). Сегодняшняя встреча закончилась аплодисментами, что демонстрирует единство этого альянса, не смотря на наши различия. Мы едины в отношении нашей цели - охранять и защитить друг друга", - вновь подчеркнул Столтенберг.

Он также сообщил, что саммит НАТО состоится в 2021 году.

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НАТО, Лондон, Йенс Столтенберг.
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