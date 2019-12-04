Декларация лидеров НАТО: Альянс оставляет двери открытыми

Организация Североатлантического договора (НАТО) подтверждает приверженность политике открытых дверей для будущего членства новых стран, которые будут стремиться стать членами Альянса.
Об этом говорится в Лондонской декларации лидеров государств и правительств стран-членов НАТО, одобренной на встрече в Лондоне, которая состоялась 3-4 декабря.
"Мы преданы политике открытых дверей НАТО, которая укрепляет Альянс и принесла безопасность миллионам европейцев", - отмечается в декларации.
В этой связи указывается, что Северная Македония вскоре станет новым членом Альянса.
Также в НАТО настроены достигать успеха во всех миссиях и операциях Организации.
"Мы работаем для усиления безопасности для всех нас. Мы укрепили партнерские отношения в соседнем с нами регионе и за его пределами, углубляя политический диалог, поддержку и взаимодействие с партнерами и международными организациями", - говорится в декларации.
В НАТО подтверждают приверженность поддержке долгосрочной безопасности и стабильности в Афганистане.
В декларации отмечается усиление сотрудничества НАТО с Организацией Объединенных Наций, а также беспрецедентный прогресс в сотрудничестве между НАТО и Европейским Союзом.