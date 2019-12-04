Декларация лидеров НАТО: Альянс оставляет двери открытыми

Новости мира:НАТО подтверждает приверженность политике открытых дверей для будущего членства новых стран.

Организация Североатлантического договора (НАТО) подтверждает приверженность политике открытых дверей для будущего членства новых стран, которые будут стремиться стать членами Альянса.

Об этом говорится в Лондонской декларации лидеров государств и правительств стран-членов НАТО, одобренной на встрече в Лондоне, которая состоялась 3-4 декабря.

"Мы преданы политике открытых дверей НАТО, которая укрепляет Альянс и принесла безопасность миллионам европейцев", - отмечается в декларации.

В этой связи указывается, что Северная Македония вскоре станет новым членом Альянса.

Также в НАТО настроены достигать успеха во всех миссиях и операциях Организации.

"Мы работаем для усиления безопасности для всех нас. Мы укрепили партнерские отношения в соседнем с нами регионе и за его пределами, углубляя политический диалог, поддержку и взаимодействие с партнерами и международными организациями", - говорится в декларации.

В НАТО подтверждают приверженность поддержке долгосрочной безопасности и стабильности в Афганистане.

В декларации отмечается усиление сотрудничества НАТО с Организацией Объединенных Наций, а также беспрецедентный прогресс в сотрудничестве между НАТО и Европейским Союзом.